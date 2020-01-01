الزعيم متأخر .. تفاصيل عرضي الهلال وشركة الوسائل لاستئجار ملعب الجامعة

الإعلان عن الفائز يقترب

اقترب إعلان الفائز بحقوق استئجار ملعب "جامعة الملك سعود"، بعد انحصار المنافسة بين شركة الهلال الاستثمارية وشركة الوسائل السعودية.

بالأمس كان الموعد النهائي لتقديم طلبات مناقصة، وانسحب النصر في اللحظات الأخيرة، بينما تم فتح المظاريف صباح اليوم الثلاثاء.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن عرض شركة الهلال وصل إلى 111 مليون ريال لمدة سبع سنوات، أي 15.8 في العام الواحد.

أما عرض شركة الوسائل فأوضحت الصحيفة أنه بلغ 150 مليون ريال لمدة سبع سنوات أيضًا، بواقع 21.4 مليون ريال سنويًا.

يذكر أنه تم فتح المظاريف اليوم في حضور لجنة من وزارة المالية وممثلي الجهات المتقدمة لاختيار العرض الأفضل حسبما تراه جامعة الملك سعود بناءً على العرض المادي والفني والاستثماري ومدة العقد، وسيتم مراجعة وتدقيق المستندات الرسمية للمتقدمين بواسطة لجنة فنية رسمية مختصة قبل إعلان الفائز النهائي بالمناقصة، وستستغرق تلك الخطوة عدة أيام قبل الاعتماد النهائي للفائز وفق الإجراءات الرسمية المتبعة.

يُشار إلى أن شركة صلة الرياضية السعودية كانت قد فازت بالعقد الأخير عام 2017 وقد أجرت الملعب للهلال بعقد ينتهي في سبتمبر القادم، لكن هناك حديثًا عن إمكانية تمديده لمدة تسعة أشهر قادمة بسبب تضرر صلة والهلال من توقف النشاط الرياضي بسبب جائحة فيروس كورونا.