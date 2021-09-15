الدعيع يحسمها .. من أفضل حارس مرمى في السعودية حاليًا؟

الحارس الأسطوري يختار الأفضل في السعودية

حسم الأسطورة محمد الدعيع، حارس مرمى نادي الهلال والمنتخب الوطني السعودي السابق، الجدل المثار حول أفضل حارس مرمى في المملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.

وأثير الحديث في الشارع الرياضي السعودي خلال الفترة الماضية، حول اختيار أفضل حارس مرمى بالمملكة العربية السعودية خلال الوقت الحالي.

ونشر الدعيع عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن رأيه في أفضل حارس مرمى بالسعودية، سواء محلي أو أجنبي.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "استغرب الجميع أني قلت عبد الله المعيوف رقم واحد، وهو فعلًا رقم واحد بوجود الحراس الأجانب".

وتابع: "ما عندنا حراس ليتهم يستفيدون بتجربة الاتحاد من الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، لأنه هو الأفضل عندي الآن، يا حظكم يا جمهور الاتحاد (أحبكم)، ربي يوفقك يا المعيوف".

استغرب الجميع اني قلت المعيوف رقم واحد و هو فعلا رقم واحد بوجود الحراس الاجانب ما عندنا حراس ليتهم يستفيدون بتجربة الاتحاد من الحارس غروهي لانه هو الافضل عندي الان ياحظكم يا جمهور الاتحاد (احبكم )

ربي يوفقك يا المعيوف🙏🏻💙 pic.twitter.com/nFsvug1Nw0 — محمد الدعيع (@MohammedAlDeaye) September 15, 2021

المعيوف شارك في تأهل الهلال إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، بعد تحقيق الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدفين دون رد، في دور الـ16 بالبطولة القارية.

"لينحرق اللاعب السعودي .. عليه بالبحث عن صنعة أخرى"

وعلى الجانب الآخر، يقدم جروهي مستويات مميزة جدًا رفقة الاتحاد، حيث يقوده لتحقيق نتائج مميزة منذ الموسم الماضي.

اقرأ أيضًا..

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود