الدخول مجانًا لجمهور النصر السعودي في مباراة الحسم
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
يستعد النصر السعودي لخوض آخر مباراة له في موسم 2018-2019 بملاقاة الباطن، والتي قد تمنحه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد غياب أربع سنوات.
المباراة من المقرر أن تقام على استاد الأمير فيصل بن فهد "الملز"، في 16 من مايو الجاري.
وأعلن رجل الأعمال النصراوي يوسف محمد القفاري، تكفله بما تبقى من تذاكر المباراة، دعمًا لجمهور الشمس، على أن يتم توزيعها على الأبواب.
سعود آل سويلم يواسي من "رصد المكافآت وترك عمله لتعطيل النصر"
القفاري كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "في الدرة الحضور مجانًا… يستاهل العالمي.. ما تبقى من تذاكر أنا أتكفل فيها كلها، كل التذاكر مجانًا".
وأضاف: "العالمي وسعود السويلم يستاهلون الدعم، طموحنا عنان السماء، الحضور 100 ألف يا عالميين".
رجل الأعمال اختتم: "التذاكر ستوزع مجانًا عند البوابات، العالميون يستاهلون ملايين".
في الدرة الحضور مجاناً... يستاهل العالمي.. الي باقي من التذاكر أنا أتكفل فيها كلها...— يوسف محمد القفاري (@yousefalgafari) May 13, 2019
كل التذاكر مجاناً
العالمي وسعود السويلم يستاهلون الدعم
طموحنا... عنان السماء
الحضور مية الف يا عالميين
التذاكر ستوزع مجاناً عند البوابات
العالميين يستاهلون ملايين 👍
ويقترب العالمي من التتويج بطلًا لدوري الموسم الجاري بشرط تحقيقه الفوز أمام الباطن، حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة، والذي سيواجه الشباب في هذه الجولة، ويحتاج إلى الفوز وتعثر النصر حتى يتوج بطلًا.
صلاح وماني و أوباميانج.. يحصدون الحذاء الذهبي كأفضل هدافين ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/yRYdbeK7YN— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019