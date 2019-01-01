سعود آل سويلم يواسي من "رصد المكافآت وترك عمله لتعطيل النصر"

النصر اقترب من التتويج بطلًا حال الفوز في المباراة الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

هنأ سعود آل سويلم؛ رئيس نادي النصر، جمهور ناديه بعد تحقيق الفوز أمام الحزم، ليقترب خطوة نحو التتويج بطلًا، موجهًا رسائل غامضة للبعض الآخر.

العالمي انتصر أمس السبت، أمام الحزم بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وكتب آل سويلم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف ألف مبروك لجماهير الشمس تحقيق الثلاث نقاط، تبقى لنا مباراة مصيرية تفصلنا عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بإذن الله".

وأضاف: "هاردلك لإخواننا في نادي الحزم، هاردلك لكل من تعنّى في قطع المسافات ورصد المكافآت، هاردلك لكل من ترك عمله لتعطيل العالمي".

ألف ألف مبروك لجماهير الشمس تحقيق الثلاث نقاط، تبقى لنا مباراة مصيريه تفصلنا عن لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان باذن الله ..



هاردلك لاخواننا في نادي الحزم..

هاردلك لكل من تعنّى في قطع المسافات ورصد المكافأت ..

هاردلك لكل من ترك عمله لتعطيل العالمي.. — سعود آل سويلم (@SSuwailm) May 11, 2019

الفوز رفع رصيد النصر إلى النقطة 67 في المركز الأول بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، صاحب الوصافة، بينما تجمد رصيد الحزم عند النقطة 30 في المركز الـ12.

ويلاقي النصر، الباطن في الجولة الأخيرة، بينما يلتقي الهلال أمام الشباب، ليحسم أي منهما لقب الدوري لصالحه.