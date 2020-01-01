الدحيل القطري يحضر عرضًا ضخمًا لضم سيلفا

الدحيل القطري يغري نجم مانشستر سيتي بعرض ضخم

عاد نادي الدحيل القطري ليصبح أبرز المهتمين بضم صانع الألعاب الدولي الإسباني ونجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا.

وكان سيلفا قد اقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعد نحو 10 سنوات من ارتداء قميص بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين.

وحول ذلك، ظهرت العديد من الأندية الراغبة في التعاقد مع الملقب بميسي إسبانيا سواء من داخل أوروبا أو من خارج القارة العجوز.

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وظهر اسم الدحيل القطري كأحد المستفسرين عن إمكانية ضم سيلفا قبل أن يتراجع الأمر بسبب جائحة كورونا، ثم يعود للظهور بقوة من جديد.

وحسب المصادر فإن الدحيل القطري بعدما ضم المهدي بنعطيه وماريو ماندجوكيتش يسعى لجلب نجم لامع ثالث وهو دافيد سيلفا.

ويحضر النادي القطري عرضًا ماليًا ضخمًا من أجل إغراء اللاعب الإسباني لترك العروض الأوروبية المتاحة حوله والانضمام إلى الدحيل.

وقدم دافيد سيلفا سنوات تاريخية في مانشستر سيتي منذ انضمامه إليهم في صيف العام 2010، حيث حقق 14 لقبًا منهم 4 بطولات للدوري الإنجليزي الممتاز.

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يذكر أن تجربة تشافي هيرنانديز في قطر واعتزاله في نادي السد وتحوله للتدريب شجعت أندية قطر على الاستمرار في جلب أساطير الكرة الأوروبية.