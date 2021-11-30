الخليفي يكشف حقيقة المفاوضات مع زيدان لتدريب باريس

كشف ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان حقيقة المفاوضات مع الفرنسي، زين الدين زيدان لتولي قيادة الفريق الفرنسي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية ذكرت تواصل سان جيرمان مع زيدان لقيادة الفريق في ظل احتمالية رحيل ماوريسيو بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد.

ماذا قال الخليفي؟

وتحدث رجل الأعمال القطري في تصريحات مقتضبة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية على هامش حضوره حفل الكرة الذهبية قائلا: "نحن سعداء للغاية بماوريسيو بوتشيتينو".

وواصل: "هو يقوم بعمل جيد ونحن نحتاج للوقت، أرى التكهنات المثارة حول تحدثنا مع مدربين آخرين وهذا غير حقيقي".

وأتم الخليفي حديثه: "ليس لدينا أي تواصل مع زيدان أو مدربين آخرين".

ما هو موقف زيدان الحالي؟



بحسب ما نشرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن زيدان رفض تدريب مانشستر يونايتد مرتين قبل أن يتم تعيين رالف رانجيتك كمدرب موقت للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم.



وكان باريس سبق وأن حاول التعاقد مع زيدان أيضًا الصيف الماضي، ولكن زيزو طلب الحصول على فترة من الراحة، منتظرًا إمكانية تدريبه لمنتخب فرنسا في المستقبل.

الجدير بالذكر أنّ الفرنسي زين الدين زيدان صاحب الـ49 عامًا لم يتولى تدريب أي فريق منذ الرحيل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

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