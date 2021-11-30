رسميًا .. برشلونة يهرب من جحيم "أليانز أرينا" بقرار حكومي!

أعلن ماركوس زودر رئيس الوزراء في مقاطعة بافاريا بشكل رسمي عن منع الجماهير من حضور مواجهة بايرن ميونخ ضد برشلونة.

جاء هذا في ظل حالة التفشي الكبير لفيروس كورونا في المقاطعة، والمخاوف من التجمعات الكبيرة مع حلول فصل الشتاء.

ويحل برشلونة ضيفًا على بايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا الخاص بالنادي البافاري في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال زودر: "من الضروري أن نعيد الإغلاق على مستوى البلاد بأكمله، ولو لم ينجح ذلك فسنقوم بذلك على مستوى بافاريا".

وأضاف: "كرة القدم هامة للغاية من أجل الجميع، لكن علينا أن نقلل من التجمعات في كل مكان".

وسيكون ذلك الإجراء ساريًا على الأقل حتى نهاية العام الجاري، وهي الفترة التي سيلعب فيها بايرن ميونخ مباراتين على ملعبه في الدوري الألماني بالإضافة لمواجهة برشلونة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قد حسم صعوده لدور الـ 16 بالفعل، بينما يتصارع برشلونة وبنفيكا على البطاقة الثانية حتى اللحظات الأخيرة.