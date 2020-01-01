الخليفي يقترح حلًا بديلًا لاستكمال باريس لدوري أبطال أوروبا

نحترم قرار الحكومة الفرنسية

عبّر ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن احترامه لقرارات الحكومة الفرنسية بشأن كرة القدم، في الوقت الذي أكد فيه على عزم ناديه استكمال بطولة دوري أبطال أوروبا حتى ولو لعب مبارياته المتبقية خارج الأراضي الفرنسية.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد أعلن عن تعليق كرة القدم حتى سبتمبر المقبل بسبب فيروس كورونا، ليصبح الإعلان الرسمي عن إلغاء هذه النسخة من الدوري الفرنسي مسألة وقت ليس إلا، مع احتمالية تتويج باريس بلقب البطولة لتصدره ترتيبها بفارق 12 نقطة عن أقرب الملاحقين.

في الوقت نفسه فإن البي آس جي قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على بوروسيا دورتموند في ثمن النهائي، ويأمل الخليفي ألا يؤثر قرار إلغاء كرة القدم المحلية على مشاركة ناديه الأوروبية.

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الرئيس القطري في تصريحات للإعلام قال "نحن نحترم قرار الحكومة الفرنسية، وبالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ننوي أن نشارك في المراحل المقبلة من دوري الأبطال وفقًا للمواعيد التي ستُقرر في الفترة المقبلة.".

واختتم الخليفي قائلًا "إذا لم يكن ممكنًا أن نخوض المباريات في فرنسا، سوف نخوض مبارياتنا خارج البلاد مع التأكيد على الظروف الصحية الأفضل للاعبينا والطواقم الفنية والإدارية.".

الاتحاد الأوروبي سبق وأن أعلن عن أن هناك خططًا مختلفة ومرنة لاستئناف دوري الأبطال مرة أخرى، مع تأكيدات من الصحف أن البطولة ستُلعب في شهر أغسطس على الأرجح بعد نهاية الدوريات المحلية.

يذكر أن هذه النسخة من دوري الأبطال قد تُلعب بنظام مباراة واحدة على أرض محايدة وليس بالطريقة المعتادة بمباراة ذهاب وإياب في الأدوار الإقصائية في ظل صعوبة التنقل بين الدول في أعقاب تفشي كورونا بصورة غير مسبوقة.