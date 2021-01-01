الخليفي يرد على شائعات رحيل نيمار ومبابي

ما هو مصير نجمي بي إس جي؟

رد رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي على شائعات رحيل نجمي الفريق كيليان مبابي ونيمار في ظل عدم تمديد عقد اللاعبين حتى الآن.

وينتهي عقد النجمين مع بي إس جي في 2022 وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق من أجل استمرار اللاعبين في صفوف النادي الفرنسي.

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وقال الخليفي في تصريحات نقلتها "آس": "مبابي ونيمار حالياً باريسيان وسيستمران دوماً باريسيان".

وأوضح مبابي في أكثر من مناسبة أنه لم يحسم بعد مستقبله مع فريق العاصمة الفرنسية، وأنه منفتح على كل الاحتمالات المستقبلية.

نيمار من جانبه كان قريباً في الماضي من العودة إلى ناديه السابق برشلونة، ولكن في الأسابيع الأخيرة أبدى مرونة أكثر في ترحيبه بالاستمرار مع بي إس جي.

ويعمل النادي الباريسي على تأمين مستقبل اللاعبين وضمان استمرارهما في صفوفه، وخصوصاً مبابي الذي يحظى بمتابعة عديد أندية القمة في أوروبا.

يذكر أن مبابي شارك في تعادل فريقه مع برشلونة 1-1 مساء الأربعاء والعبور لربع نهائي دوري الأبطال، بينما غاب نيمار لعدم الجاهزية.