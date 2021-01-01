مكالمة لإقناعه بالانتقال إلى باريس .. نيمار يواصل الضغط على ميسي

هل يقنع نيمار ميسي بالرحيل عن برشلونة؟

ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن النجم البرازيلي نيمار قد اتصل بزميله السابق وقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي من أجل إقناعه بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان.

أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم ونجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار لديه فكرة اللعب من جديد مع ليونيل ميسي في فريق واحد بعد افتراقهما في 2017.

النجم البرازيلي يشعر أن طريق العودة إلى برشلونة بات مسدودًا، لذا فهو يلجأ إلى محاولة إقناع صديقه ميسي بالانضمام إلى باريس سان جيرمان مستغلًا الخلل الحاصل بينه وبين النادي الكتالوني.

ووفقًا لذلك، أكدت صحيفة ليكيب أن محاولات نيمار لإقناع ميسي مستمرة، حيث حدث ذلك من خلال اتصال هاتفي بينهما، قبل وصول جوان لابورتا إلى رئاسة النادي الكتالوين.

ليكيب التي ذكرت قبل أسابيع قليلة كواليس المكالمة من نيمار إلى ميسي تؤكد الآن أن المهاجم البرازيلي يصر على إقناع قائد المنتخب الأرجنتيني بالانتقال إلى نادي العاصمة الفرنسية.

نيمار يعتمد في ذلك على شرح مدى جودة العيش في العاصمة الفرنسية ومزايا الحياة هناك وما سيحصل عليه في حال بات لاعبًا لنادي العاصمة الفرنسية.

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مبابي يغلق أبواب باريس سان جيرمان أمام ميسي

باريس سان جيرمان انتصر في لقاء الذهاب على برشلونة برباعية في كامب نو قبل 3 أسابيع، في انتظار مباراة العودة التي ستكون في حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية غدًا الأربعاء.