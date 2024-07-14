قبل الرد على نيوم .. عرض مفاجئ يضمن بقاء أحمد حجازي في دوري روشن!

الخلود يواصل التحرك لضم لاعبي الاتحاد في الميركاتو الصيفي..

بدأت إدارة نادي الخلود، الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي، التحرك من أجل ضم صفقة جديدة من الاتحاد، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعد دخولها في مفاوضات مع المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وكان الخلود قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الاتحاد، فيما دخل في مفاوضات مع حمد الله، ليدخل الفريق الصاعد حديثًا في سباق مع التعاون، الذي اختلف مع اللاعب على مدة العقد.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المدافع المصري أحمد حجازي، القائد الذي رفع كأس دوري روشن في الموسم قبل الماضي، يعد هدفًا جديدًا لنادي الخلود، في فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث يواصل النادي إقناع اللاعب الذي ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى صفوف نادي نيوم، في دوري يلو للدرجة الأولى، بعدما قدم الأخير عرضًا ماليًا أكبر.

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ورغم ارتباط حجازي بعقد مع الاتحاد، حتى يونيو 2026، إلا أن قرار الإدارة بوضع اللاعب ضمن قائمة المستبعدين من رحلة العميد إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، يعد مؤشرًا واضحًا على رغبة النادي في الاستغناء عن خدمات قائدها السابق.

وشارك أحمد حجازي في 21 مباراة بقميص الاتحاد، خلال موسم 2023-2024، بكافة المسابقات، سجل خلالها هدفين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما صنع تمريرة حاسمة واحدة في دوري روشن السعودي.

يذكر أن الاتحاد قد أعلن عن تعاقده رسميًا مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، بعقد لمدة موسمين، خلفًا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو الذي تم إنهاء التعاقد معه لسوء النتائج.