حامد البلوي يتدخل وعبدالرزاق حمدالله يضغط لفرض شروطه .. خلاف يعقد مفاوضات المغربي مع التعاون

إلى أين ستكون وجهة المغربي المقبلة؟ الأيام تحمل الكثير..

لا يزال المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره "غامضًا" في الميركاتو الصيفي الجاري، رغم بقاء أقل من شهرين تقريبًا على انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024-2025.

المغربي خرج من حسابات النادي الجداوي، ولم يسافر مع بعثة الفريق إلى إسبانيا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد، استعدادًا للرحيل، في ظل فشل الخطة الفنية حين الجمع بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي تم التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا لعديد التقارير فإن التعاون السعودي هو أول نادٍ قدم عرضه لأسد الأطلس، لكن يبدو أن هناك خلاف ما من شأنه أن يفسد الصفقة - على الأقل حتى الآن - ..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن حمدالله مختلف حاليًا مع مسؤولي سكري القصيم حول مدة التعاقد، إذ يريد الأول التوقيع لمدة موسمين، فيما يرغب النادي في الاكتفاء بعقد لموسم واحد فقط.

وأوضحت الصحيفة أن نادي الخلود استغل هذا الوضع، ودخل سباق التعاقد مع عبدالرزاق، بل أن حامد البلوي؛ المشرف العام على الفريق، قرر استغلال علاقته باللاعب وتواصل معه بشكل جاد.

"الشرق الأوسط" أشارت إلى أن حمدالله لم يتخذ قراره بعد بشأن عرض الخلود، لكنه يفضل سكري القصيم إلا أن مدة العقد هي العائق حتى الآن، ويحاول ممارسة ضغوطاته لإقناع مسؤوليه.

يذكر أن الصحفي خالد الرشيد كان قد أكد من قبل أن حمدالله يمتلك عدة عروض إماراتية وقطرية، لكن لم يكشف عن اسم أندية معينة تريده.