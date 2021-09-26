الخلاف الأول بعد ركلة الجزاء .. نجوم مانشستر يونايتد يرفضون حمية رونالدو!

النجم البرتغالي يريد تغيير النظام الغذائي لنجوم مانشستر يونايتد، والغالبية ترفض أحد الأطباق!

كشفت تقارير صحفية اليوم عن محاولة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد لتغيير النظام الغذائي لنجوم الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن محاولة رونالدو لم تلق الترحيب من قبل نجوم الشياطين الحمر بشكل كامل.

وقال مصدر من داخل النادي للصحيفة: "رونالدو يهتم بالبروتينات بشكل كبير، أشياء مثل البيض واللحوم والأفوكادو، والطهاة يحاولون المساعدة".

وأوضحت الصحيفة أن مجموعة كبيرة من نجوم مانشستر يونايتد رفضوا أحد الأطباق بالتحديد من النظام الغذائي الخاص بالبرتغالي.

وأراد رونالدو أن يقحم طبقًا يحتوي على الأخطبوط في النظام الغذائي لزملائه في مانشستر يونايتد، وهو ما رفضوه بشكل قاطع.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالطهاة داخل النادي يحاولون تنفيذ تعليمات كريستيانو رونالدو فيما يخص النظام الغذائي، ونفذوا بالفعل عدة أطباق طلبها نجم ريال مدريد الأسبق.

وأضاف المصدر: "رونالدو يحب لحم الأخطبوط بشدة، لكن معظم نجم مانشستر يونايتد يرفضون خوض تلك التجربة، حتى لو كانت تعود بالنفع بوضوح على كريستيانو".

جدير بالذكر نجوم مانشستر يونايتد لم يمانعوا تجربة بعض الأطباق البرتغالية التي رشحها كريستيانو رونالدو لهم، لكنها تقتصر على الأطعمة المعتادة مثل لحوم الدجاج والبيض وما إلى ذلك.

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