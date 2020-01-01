الاتحاد الإنجليزي يغلق قضية تجسس ليفربول على مانشستر سيتي

لم يتم النظر في القضية من جديد إلا في حال تقديم أدلة جديدة

أغلق الاتحاد لإنجليزي لكرة القدم، قضية تجسس، ليفربول على نظام الكشافة لدى مانشستر سيتي.

واستدعى الاتحاد ممثلي الناديين، للاستماع إلى الأدلة، التي تتهم المدير الرياضي للريدز والموظفين فولوز وجوليان وارد، باختراق قاعدة بيانات مانشستر سيتي.

ووفقاً لشبكة سكاي سبورت، فإن القضية تعود أحداثها إلى يونيو 2012 وحتى فبراير 2013، عندما تم ملاحظة تسجيل دخول بطريقة غير قانونية على نظام مانشستر سيتي.

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وأكدت مصادر الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي، قرر غلق هذه القضية، لعدم وجود أدلة جديدة.

ونشر الاتحاد الإنجليزي بياناً جاء فيه: "نظر الاتحاد في كافة الأدلة التي تم تقديمها، وقرر عدم الاستمرار في التحقيق".

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ووفقاً للقوانين، فإن وصلت معلومات جديدة للاتحاد الإنجليزي فإنه سينظر في مراجعة عدم الاستمرار في التحقيق.