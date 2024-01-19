"الحيوان الصغير يلتهم كريستيانو رونالدو" .. هالاند الأفضل في العالم رسميًا ورسالة في حب النصر

إرلينج هالاند يهزم كريستيانو رونالدو في صراع الأفضل

بعد تتويجه بـ3 جوائز.. خسر الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، أهم جوائز حفل "جلوب سوكر" لعام 2023.

رونالدو توّج بجوائز "أفضل لاعب في العالم بـ(تصويت الجماهير)، وأفضل لاعب في الشرق الأوسط، وهداف العالم في 2023"، المقدمة من رابطتي الأندية ووكلاء اللاعبين الأوربيين.

ومن ناحيته.. فاز النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل لاعب في العالم 2023، متفوقًا على كريستيانو، والعديد من النجوم العالميين؛ على رأسهم الثنائي الفرنسي كيليان مبابي وكريم بنزيما، والمصري محمد صلاح، والبرازيلي فينسيوس جونيور، والبلجيكي كيفين دي بروينه.

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وأعرب هالاند، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بهذه الجائزة؛ قائلًا: "مانشستر سيتي نادي ممتع، وأنا أستمتع هُنا.. أتمنى أن أعود من الإصابة سريعًا؛ لأنني أشعر بالملل من عدم اللعب".

ومن ناحيته.. أكد كريستيانو رونالدو، على استحقاق المهاجم النرويجي، الحصول على الجائزة، موجهًا رسالة إلى الجميع؛ بدعمه على المستوى الشخصي، ودعم فريقه النصر.

جدير بالذكر أن كريستيانو، كان قد صرح في بداية الحفل، عن فخره بالتفوق على من اسمهاهم "الحيوانات الصغيرة" مثل إرلينج هالاند، والحصول على لقب هداف العالم.