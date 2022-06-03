الحنين الجارف إلى مدريد.. صورة لرونالدو تكشف رغبته في العودة

هل يطمح البرتغالي في كتابة المجد من جديد؟

لا يزال كريستيانو رونالدو فخورًا بتجربته في ريال مدريد، بدا ذلك بشكل غير مخطط له من خلال صورة التقطت له أمس على هامش معسكر منتخب البرتغال الذي خاض مباراة بالغة القوة أمام إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية.

رونالدو حل بديلًا في تلك المباراة التي انتهت بهدف لمثله لكل منتخب، وأقيمت على ملعب بينيتو فيامارين معقل ريال بيتيس بإقليم الأندلس.

وفي إشارة ربما للحنين إلى أيامه في ريال مدريد، كان رونالدو يحمل كتابًا بعنوان: "أحلام كريستيانو رونالدو المتحققة" والذي تم تقديمه في 2009 حين انضم رونالدو إلى ريال مدريد لفترة قوامها 9 أعوام توج فيها البرتغالي بـ 15 لقبًا رفقة الميرنجي.

الكتاب من تأليف الإسباني إنريكي أورتيجو ويستعرض فيه أبرز الأشياء التي أدت إلى وصول رونالدو إلى فريق ملعب سانتياجو برنابيو.

التقط أحد المشجعين صورة "سيلفي" مع رونالدو الذي كان يمسك بهذا الكتاب بين يديه، وهو ما يوحي بحنين البرتغالي إلى ريال مدريد مع تبقي أعوام قليلة على نهاية مسيرته.

📸| Cristiano Ronaldo yesterday spotted with a book, about his time in Real Madrid titled “Cristiano Ronaldo Dreams Accomplished” #rmalive pic.twitter.com/azWR7SQ2ZH — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2022

مستقبل رونالدو على المحك، مع دخوله عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وورود العديد من التقارير التي تشير إلى رغبة البرتغالي في المغادرة وربما يكون بايرن ميونخ الخيار الأكثر ترجيحًا.

لكن ريال مدريد يظل وجهة مفضلة في كل وقت لهدافه التاريخي برصيد 450 هدفًا، إلا أن المشكلة تكمن في استدعاء الخلاف القديم مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

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