الحل في "كاستيا".. مدافع شباب ريال مدريد يثير إعجاب أنشيلوتي

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني قد وجد أخيرًا الحل المناسب لأزمة خط الدفاع في الفريق الملكي.

أنشيلوتي قرر بداية من يوم الخميس الماضي استدعاء رافا مارين، 19 عامًا، مدافع "كاستيا" لخوض التدريبات مع الفريق الأول.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء مارين، 1.91 مترًا، لخوض التدريبات مع الفريق الأول في ريال مدريد، حيث تم تصعيده أكثر من مرة خلال الموسم الحالي، وفي الماضي كان الفرنسي زين الدين زيدان دائمًا يراقب تطوره.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن أنشيلوتي معجب للغاية بقدرات رافا مارين، ويعتبره الإيطالي أكثر المدافعين الواعدين في أكاديمية ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن أنشيلوتي كان متفاجئًا للغاية من القدرات التي أظهرها رافا مارين خلال الفترة الماضية.

ما هي قدرات مارين؟

الصحيفة الإسبانية كشفت أن رافا مارين يتمتع بلياقة بدنية قوية للغاية، ويضاف إليها امتلاكه لقدرات جيدة للغاية في استخدام الكرة.

كما يستخدم مارين طوله الفارع بطريقة مثالية، لأنه قوي جدًا في استخدام ضربات الرأس، سواء دفاعيًا أو هجوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، يتمتع رافا مارين بميزة إضافية، وهو سرعته العالية للغاية.

ماذا قدم رافا مارين مع فريق كاستيا؟

يعد مارين قطعة أساسية في خطط راؤول جونزاليس مدرب فريق كاستيا في ريال مدريد.

ولعب مارين سبع مباريات مع فريق كاستيا، وقدم أداء رائعًا، وبفضل ذلك يتم مراقبته من قبل لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا.

وقد يكون رافا مارين الحل المثالي للنقص الواضح في قلب دفاع ريال مدريد، حيث تضم صفوف الملكي دافيد ألابا وإيدير ميليتاو ويلعبان كأساسيين، وعلى مقاعد البدلاء يوجد ناتشو الذي يقوم بدور التغطية أيضًا على الأظهرة.

فيما يبدو أن فاييخو قد خرج من خطط كارلو أنشيلوتي بشكل شبه كامل، حيث لم يلعب قلب الدفاع أي مباراة حتى الآن خلال الموسم الحالي مع ريال مدريد.

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