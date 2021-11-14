مبابي يثير الغموض: مستقبلي؟ لا أعرف!

أثار جناح فريق باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، الغموض مرة أخرى حول مستقبله مع العملاق الفرنسي مع اقتراب عقده على الانتهاء.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، ولذلك يحق له التفاوض والتوقيع مع أي فريق بداية من يناير، على أن ينضم بالمجان في الصيف.

ومنذ النهاية الصادمة لسوق الانتقالات في أغسطس الماضي، الذي لم يتمكن فيه ريال مدريد من التوقيع مع مبابي بسبب رفض باريس سان جيرمان لكل عروض النادي الملكي، وانقطعت الأخبار تقريبًا عن هذه العملية.

ليعود الفرنسي من جديد ويثير التساؤلات حول رغبته في الاستمرار في باريس أم خوض تجربة جديدة والتي من المرجح أن تكون ريال مدريد.

ماذا قال مبابي؟

تحدث مبابي عن مستقبله مع شبكة "TNT Sports" البرازيلية، قائلًا: "لا أعرف ماذا سيحدث حتى الآن".

وتابع: "أنا هنا في باريس سان جيرمان، قلت من قبل إنني حظيت بخمسة أعوام رائعة في هذا النادي".

وأضاف: "استمتعت بكل لحظة وما زلت أفعل ذلك، بالتأكيد، ستأتي الكثير من الأشياء العظيمة في المستقبل وتحدثت عن ذلك بالفعل من قبل".

وواصل تصريحاته: "لقد حدثت الكثير من الأشياء لي في الصيف الماضي بداية من ركلة الجزاء الضائعة (أمام سويسرا في يورو 2020)، ثم عدم الرحيل في سوق الانتقالات ولكن كلها اختبارات تجعلني أقوى لأن كل ما لدي هو العمل الجاد".

وعن تصريحاته في أكتوبر الماضي عن رغبته في الرحيل: "تفرغ ما بداخلك، تساعدك قليلًا على التركيز لأنك ترد على الشائعات ولذلك أنا أكثر سعادة الآن".

ما هو الجديد بخصوص مبابي وريال مدريد؟

أخر ما ورد في هذا الصدد نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث كشفت أن ريال مدريد سيحاول بالفعل تقديم عرض جديد للنادي الفرنسي في يناير، على أمل إقناعه بترك الفرنسي الدولي.

الصحيفة الإسبانية لم تكشف تفاصيل العرض الذي يمكن أن يقدمه ريال مدريد، لكنها لم تستبعد الأمر.

ومن جانبه، مبابي فقد أقر علنًا أنه طلب الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف للتوجه إلى ريال مدريد ووفقًا لما نشر مؤخرًا بحسب مقربين من اللاعب فإن موقفه لايزال ثابتًا ونيته هي إنهاء الموسم مع باريس سان جيرمان ثم الانطلاق في مغامرة جديدة.

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