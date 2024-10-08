الحلو لا يكتمل.. مدرب لامين يامال الأسبق يكشف عيبه الوحيد!

هذا هو العيب الوحيد لأعجوبة برشلونة!

يبهر لامين يامال العالم بشكل واضح منذ بدايات تألقه مع برشلونة، بات أهم نجم في الفريق الكتالوني بعمر 17 عامًا فقط.

يتوقع الكل مستقبلًا باهرًا ليامال في السنوات المقبلة، وأن يكون أفضل لاعب في العالم خلال سنوات معدودة لا أكثر.

لقد تمت المقارنة بين يامال وخريج أكاديمية "لا ماسيا" الأشهر، الأرجنتيني ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين في التاريخ.

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لكن يامال أظهر أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، أن لديه عيوبًا واضحة حول بعض الأشياء المتعلقة بشخصيته.

لم يتقبل يامال تبديل الدرب هانزي فليك له لإراحته بعد أن ضمن الفوز على ألافيس إكلينكيًا بعد 3 أهداف من روبرت ليفاندوفسكي وأظهر غضبه على دكة البدلاء.

يعرف من تابعوا يامال وهو ناشئ في "لا ماسيا" هذا العيب جيدًا، وأحد المقربين هو الصحفي كارليس فيتي الذي تابع يامال عن كثب في الفئات السنية الأدنى.

ويقول فيتي في تصريحات لشبكة "أونزي": "لقد تحدثت إلى مدرب كرة قدم في برشلونة (درب يامال) وأخبرني أن أكثر ما يفتقر إليه لامين هو إدارة إحباطاته".