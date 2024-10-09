يامال: لهذا غضبت أثناء تبديلي في مواجهة ألافيس.. وقدمت تعهدًا لفليك!

ماذا قال النجم الإسباني؟

كشف لامين يامال نجم برشلونة، عن سبب غضبه أثناء تبديله خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم الأحد الماضي بالدوري الإسباني.

وقال يامال في تصريح لراديو ناسيونال: "لم أكن سعيدًا بأدائي، أطالب نفسي كثيرًا وهذا هو النهج الذي يجب أن أتبعه لألعب بنسبة 100% من قدراتي".

وأضاف: "المدرب فليك سألني لماذا كنت هكذا (غاضبًا)، إذا كان ذلك بسبب التبديل؟ فأخبرته أنني سأكون 100% في المباراة المقبلة، إنه قريب جدًا من الجميع، لأولئك الذين يلعبون أقل والقدامى، إنه يمنحنا الكثير من الثقة".

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وعن تواجده مع المنتخب في فترة التوقف الحالية بعد مرور نحو عام على استدعائه الدولي الأول، علق: "نعم، لقد مر أكثر من عام، لقد مرت بسرعة كبيرة".

وواصل: "أتعامل مع الشهرة بشكل جيد، وأستمتع بها، ولدي حياة لاعب كرة قدم والعمل على ما تحب أمر جيد، والدتي تتصل بي قبل التدريب وفي الليل، ووالدي وأصدقائي موجودون أيضًا، هم الأشخاص الذين أقضي يومي معهم، أفعل كل شيء في المنزل، لذلك لا أواجه الكثير من المشاكل".

كما أعرب عن أسفه لإصابة داني كارباخال نجم ريال مدريد: "ضربة حزينة للغاية للمنتخب ولكرة القدم، إنه لاعب رائع قدم عامًا مميزًا، وسنفتقده كثيرًا".