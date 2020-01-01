الحكومة تقرر إقامة مباريات الدوري الإسباني بدون جماهير!

بعد إيطاليا .. الخطر يداهم إسبانيا

أفادت بعض الصحف الإسبانية، أن الحكومة المركزية بصدد إعلان إقامة مباريات الليجا بدون جماهير، بسبب مرض كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن رابطة الدوري الإسباني وجُل الأندية على علم بالقرار المنتظر صدوره بشكل رسمي من قبل الحكومة.

وأفاد المصدر، أن الحكومة لن تمنع الحضور الجماهيري حتى نهاية الموسم، بل في الجولتين المقبلتين على مستوى الدوري، للحد من انتشار المرض.

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وستكون البداية بمباريات الأسبوع الـ28، التي ستنطلق مساء الجمعة بصدام ريال مدريد ضد إيبار، ثم المرحلة الـ29، ونفس الأمر بالنسبة لدوري القسم الثاني، سينطبق عليه القرار في الجولتين الـ32 والـ33.

وفي الختام، أكد التقرير أن الإعلان الرسمي عن هذا القرار سيتم الكشف عنه بعد اجتماع مجلس الوزراء في غضون ساعات.

وتأتي هذه الأنباء، بالتزامن مع إعلان حكومة كاتالونيا إقامة مباراة برشلونة ضد نابولي في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بدون جماهير.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، قد أعلن أمس الإثنين تجميد النشاط الكروي في البلاد بعد تفشي كورونا في جُل الأقاليم بطريقة مفزعة، وصلت لحد تسجيل أكثر من 460 حالة وفاة.