بارتوميو: نفعل المستحيل من أجل ميسي وننتظر حكم نيمار

تصريحات بارتوميو بشأن مستقبل برشلونة وعقد ميسي وقضية نيمار والانتخابات القادمة وأشياء أخرى

قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إنه يشعر بالفخر لكونه جزء من هذا النادي الكبير مؤكدًا أنه يفكر في القضايا الحالية لا الانتخابات القادمة.

ومن المنتظر أن تنتهي ولاية بارتوميو كرئيس لنادي برشلونة العام المقبل، في وقت ليس بالسهل على الفريق الكتالوني خاصة مع قضايا ميسي ونيمار والميركاتو والمدير الفني الجديد.

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وحول ذلك، قال بارتوميو إنه لشرف كبير أن يساهم كشريك في نجاح برشلونة، مؤكدًا على أنه بالنظر إلى التاريخ فجميع رؤساء النادي تركوه أفضل مما وجدوه.

وأضاف: "النادي هادئ والوضع ليس كما يتصور الناس، شيء آخر هو أن بعض الأعضاء أظهروا خلافهم مع سياستنا، برشلونة لا يزال أكثر من مجرد نادٍ رغم كل شيء"

وتابع: "بخصوص ميسي نحن نفعل المستحيل من أجله وسنقاتل حتى يظل معنا إلى نهاية مسيرته، هو أسطورة هذا النادي ويستحق كل جهد يبذل من أجله"

وأكمل: "مع ليو نريد الفوز بجميع الألقاب الممكنة، نحن على وفاق، وبالنسبة للمدرب كيكي سيتين نحن سعداء بوجوده معنا وأنا واثق من أن لديه فرصة لتقديم الكثير ومتفائل به"

واستطرد: "لقد وصلت إلى برشلونة في 2003، وخلال الـ 17 عامًا التي قضيتها هنا فزنا بجميع الألقاب الممكنة وحققنا الكثير من النجاحات، الآن النادي في مرحلة انتقالية"

وحول نيمار قال: "أهو ليس لاعب في صفوفنا، إنه خاص بنادي باريس سان جيرمان وليس لدينا أي خطط خاصة بأي شيء بالنسبة له"

واسترسل: "نحن ننتظر الحكم القضائي الخاص بقضيته فقط، الأمر في يد المحكمة وليس في يدي، إنها ليست قضية ذات أولوية بالنسبة للنادي"

وحول مدربي الفريق الكتالوني قال: "الكثير مروا على هنا النادي وحققوا نتائج خرافية، أبرزهم كان بيب جوارديولا وأيضًا لويس إنريكي الذي حقق خماسية في 2015، لكنني أشعر بتقدير خاص لرينوس ميتشيل"

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يذكر أن برشلونة يمر بفترة صعبة في الوقت الحالي وسط قلق من رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي وخلافات إدارية وتخبط على مستوى القرارات والنتائج.