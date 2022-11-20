الحقائق تنكشف.. هل تقابل ميسي ورونالدو في تصوير الإعلان؟

مقطع فيديو يكشف الحقيقة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم كله أي لقطات جديدة تجمع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبعد نشر الصورة الإعلانية التابعة لشركة "لويس فيتون" ظن البعض أن الثنائي الأبرز في تاريخ الكرة قد تقابلا.

لكن هذه ليست حقيقة، حيث نشر مقطع فيديو عبر موقع تويتر، جاءت فيه بعض الكواليس من تصوير لقطات ميسي على انفراد وهو الأمر كذلك مع رونالدو.

وجاء في المقطع أيضًا بعض الأسئلة التي وجهت للثنائي للرد عليها فيما يتعلق لعبة كرة القدم، ولم يخلو الحديث بالطبع عن شركة الأزياء صاحبة الإعلان.

La pub des deux GOATs pour Louis Vuitton 🎬🏆🐐



(@LouisVuitton) pic.twitter.com/PQ7LkBH4qZ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 20, 2022

وكان بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي قد تحدثوا عن قوة هذا الإعلان في إبهار المتابعين، حيث قام صناع العمل باستخدام صورة حقيقية لمباراة في لعبة الشطرنج بين ماجنوس كارلسن وهيكارو ناكامورا ووضعها على الطاولة أمام ميسي ورونالدو.

جدير بالذكر أن الثنائي يستعد لمواجهات كأس العالم التي سوف تنطلق اليوم في قطر، حيث ستلعب الأرجنتين يوم الثلاثاء ضد السعودية، فيما ستواجه البرتغال منتخب غانا يوم الخميس المقبل.