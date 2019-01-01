الحربي والهويدي يفوزان برئاسة أحد والباطن

الانتخابات مازالت متواصلة في الأندية السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز ناصر الهويدي وحمود الحربي برئاسة ناديي الباطن وأحد على الترتيب بالتزكية، وقد أعلن عن ذلك فور انتهاء الجمعية العمومية للناديين اليوم الإثنين.

وأكدت لجنة الانتخابات فوز الهويدي برئاسة النادي الشمالي للسنوات الأربعة القادمة، وسيشغل مبارك الظفيري منصب نائب الرئيس.

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فيما سيضم مجلس الإدارة كلًا من: ضيدان الشمري وعايد الحربي وعبدالله الوباري ومحمد العفاسي وزياد العنزي وسلطان الشمري.

على الجانب الآخر، ضمت قائمة الحربي لمجلس إدارة أحد كلًا من: سلامة اللهيبي وسعود الحربي وعبدالله الحربي وفهد المغير وعبدالرحمن باعبيد وحامد العوفي وماجد الصاعدي وخليل انديجاني.

جدير بالذكر أن الباطن وأحد هبطا من دوري المحترفين السعودي إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تذيلا جدول ترتيب البطولة.