الجنايني: نعمل مع الكاف على تحديد موعد السوبر الإفريقي في مصر

النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك سيكون مشتعلًا

تحدث عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، عن بطولة السوبر الإفريقي المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يكون الفائز بلقب دوري أبطال إفريقيا فريقًا مصريًا بعد تأهل الثنائي الأهلي والزمالك إلى نهائي البطولة الذي سيقام يوم 27 نوفمبر الجاري.

وقال الجنايني عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية، إنه يتحدث في الوقت الحالي مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل تحديد موعد السوبر الإفريقي.

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وأضاف: "نعمل في الوقت الحالي على حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأمر ليس متوقفًا عند اتحاد الكرة فقط".

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وتأهل فريق نهضة بركان المغربي للسوبر الإفريقي بعد التتويج بلقب الكونفدرالية على حساب بيراميدز المصري في اللقاء الذي أقيم مؤخرًا.

وسيقام لقاء السوبر الإفريقي في مصر كون بطل دوري أبطال إفريقيا سيكون مصريًا سواء الأهلي أو الزمالك سيكون هو صاحب الأرض.