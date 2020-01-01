رغم كورونا صلاح .. مصر تمتلك اللاعبين الأفضل منذ جيل الثلاثية القارية

المنتخب المصري يمر بحالة ممتازة على صعيد اللاعبين

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام البدري لمواجهة توجو مرتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 يومي الـ14 والـ17 من نوفمبر الجاري، ويحتاج الفريق لجمع 4 نقاط على الأقل لتصحيح أوضاعه وضمان التأهل للنهائيات.

المنتخب المتوج باللقب القاري 8 مرات سابقة كان قد بدأ التصفيات بتعادلين مخيبين أمام كينيا في القاهرة وجزر القُمر خارجها، مما جعله ثالث مجموعته بفارق 3 نقاط عن الصدارة.

الفراعنة تعرضوا لضربة قوية قبل 24 ساعة من مواجهة توجو الأولى تمثلت بالإعلان عن إصابة النجم الأول والأبرز محمد صلاح بفيروس كورونا الجديد (كوفين 19) ودخوله العزل الطبي.

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نجم ليفربول الإنجليزي سيغيب عن المباراتين القادمين أمام توجو، لكن ذلك لا يمنع حقيقة أن حسام البدري يمتلك منتخبًا قويًا غنيًا بالعناصر الممتازة فنيًا وبدنيًا وعلى مستوى الشخصية والعقلية.

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المتابع لكرة القدم المصرية حاليًا يُلاحظ بوضوح توافر العديد من العناصر الممتازة في كافة خطوط الفريق وجُل مراكزه، مما يجعل مهمة المدرب أكثر سهولة في قيادة الفريق وتكرار إنجازات الجيل الذهبي المتوج بثلاثية كأس أمم أفريقيا 2006 و2008 و2010.

المنتخب المصري يمتلك حاليًا اثنين من أفضل حراس المرمى الذين ظهروا عقب حقبة عصام الحضري، وهما محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، وقد تعرضا لاختبارات قوية على صعيد الضغوطات واللعب في ظروف صعبة وحتمية الحفاظ على مرماهم أمام منافسين أقوياء وفي ملاعب صعبة.

التنافس بين اللاعبين يصب بالتأكيد لصالح المنتخب المصري، ومعهما لا يُمكن تجاهل محمود عبد الرحيم جنش ومحمد بسام.

خط الدفاع يمتلك كذلك العديد من اللاعبين الجيدين جدًا، والجميل أن الانسجام والتفاهم موجود بين لاعبيه للعبهم في نادٍ واحد أو ناديين على الأكثر هما الأهلي والزمالك.

يُقدم محمود حمدي الونش أفضل مستوياته حاليًا، ويُحافظ محمود علاء على مستوى جيد، فيما تطور أيمن أشرف كثيرًا وأصبح الركيزة الأولى في دفاع الأهلي، وكذلك زميله محمد هاني في خانة الظهير الأيمن، وعبر أحمد أبو الفتوح عن نفسه جيدًا في مركز الظهير الأيسر خاصة مع المنتخب الأولمبي.

الخبرة والجودة لا تنقص كذلك خط الوسط، سواء الدفاعي بتواجد طارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد النني الذي يعيش موسمًا استثنائيًا مع آرسنال، أو المهاجم بتواجد عدد من اللاعبين المنسجمين أمثال عبد الله السعيد ورمضان صبحي وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف بجانب الثنائي المتألق مؤخرًا في الدوري الإنجليزي "محمود حسن تريزيجيه".

جميع تلك العناصر تتمتع بالسرعة والمهارة الفردية والجميل امتلاكهم مهارات فردية متنوعة لو نجح البدري في دمجها جميعًا في قالب تكتيكي جماعي مناسب سيجعل من مهمة مصطفى محمد سهلة للغاية خاصة مع تميزه وقدراته الكبيرة داخل منطقة الجزاء، وكذلك لبديليه أحمد حسن كوكا وحسام حسن.

هذه الأسماء جميعًا سيُضاف لها محمد صلاح بقيمته الفنية الكبيرة بعد تعافيه بإذن الله من فيروس كورونا مما سيزيد المنتخب قوة على جميع الأصعدة.

الجميل في قائمة المنتخب المصري حاليًا هو التنوع الكبير في المهارات بجانب الجودة العالية ومرور الجميع تقريبًا باختبارات ممتازة للعب تحت الضغط وفي أجواء وملاعب صعبة، خاصة من خلال مشاركتهم مع أنديتهم في البطولات القارية.

وهناك نقطة تميز أخرى لهذا الجيل هي وجود وفرة من اللاعبين الشباب مع المنتخب الأولمبي الجاهزين لدعم الفريق الأول وقتما احتاج، إذ علينا ألا نهمل أسماءً مثل ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وغيرهم.

المنتخب المصري على صعيد الأفراد قوي ومتميز جدًا كما نرى، يبقى فقط أن يجد حسام البدري الرسم التكتيكي المناسب ليصعد بالفراعنة لنهائيات كأس أمم أفريقيا ويبدأ فصل جيد من النجاح في تاريخ كرة القدم المصرية.