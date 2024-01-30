"الجماهير لن ترحمك" .. تحذير من نهاية مسيرة فواز الصقور مع الاتحاد مبكرًا

في هذه الحالة لن يستمر في صفوف الاتحاد طويلًا..

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عاشت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، في سعادة كبيرة؛ بعد خطف إحدى الصفقات المحلية المهمة، بنهاية الميركاتو الشتوي "يناير 2024".

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هذه الصفقة؛ هي التعاقد مع النجم الدولي السعودي فواز الصقور، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العاصمي الشباب؛ ولمدة 4 سنوات قادمة.

وبالتزامن مع الإعلان عن الصفقة رسميًا.. انتشر مقطع صوتي للاعب عوض خريص، ظهير العميد الاتحادي الأسبق؛ وهو يتحدث فيه عن شقيقه الصقور.

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خريص قال: "نصحت الصقور وأخبرته بأن جماهير نادي الاتحاد (لا ترحم أحد)"؛ في إشارة إلى الصعوبات التي سيجدها في فريقه الجديد.

وأوضح ظهير الاتحاد الأسبق، أنه شدد على فواز، بضرورة تقديم أفضل مستوى فني ممكن مع قلعة النمور؛ في إشارة إلى طرده من الفريق إذا لم يفعل ذلك.

جدير بالذكر أن عوض الخريص، الذي يلعب في صفوف نادي العدالة حاليًا، مثّل الفريق الأول للاتحاد، في الفترة من 2015 إلى 2018؛ حيث صنع هدفين خلال 48 مباراة رسمية.

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