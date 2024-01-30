رسميًا | الاتحاد يغلق الميركاتو الشتوي بصفقة محلية "أثارت الجدل كثيرًا"

الصفقة الشتوية الخامسة في نادي الاتحاد..

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أغلق نادي الاتحاد السعودي، الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"، بصفقة محلية كبيرة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد تعاقد خلال الشتاء الحالي، مع ثلاثي نادي الاتفاق "سعد الموسى وحامد الغامدي وأحمد الغامدي"، بالإضافة إلى حارس ضمك محمد المحاسنة.

وفي هذا السياق.. أعلن العميد الاتحادي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، التعاقد مع النجم الدولي السعودي فواز الصقور، ظهير أيمن النادي العاصمي الشباب.

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وكشف الاتحاد، عن أن الصقور وقع على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم؛ لمدة 4 سنوات قادمة، ضمن خطة النادي، للتعاقد مع أبرز النجوم السعوديين.

وسابقًا.. أكد نادي الشباب، على أنه لن يتخلى عن أي لاعب سعودي بارز في صفوفه، ومن بينهم فواز الصقور والظهير الأيسر متعب الحربي.

الظهير الأيمن البالغ من العمر 27 سنة، بدأ مسيرته الكروية مع فريق نجران، قبل الانتقال منه إلى نادي الوحدة في 2018، ثم الشباب بعد عامين، والذي مثّله في 113 مباراة رسمية، مسجلًا هدفين وصانعًا 20 آخرين.

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