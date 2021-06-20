الجزيرة يرد على طلب الاتحاد التعاقد مع علي مبخوت

اللاعب الإماراتي رحب باللعب في الدوري السعودي

أفادت صحيفة مكة السعودية أن نادي الجزيرة الإماراتي رد على طلب نادي الاتحاد التعاقد مع مهاجمه علي مبخوت خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الفريق السعودي مازال عالقًا في أزمة ديونه، ويسعى جاهدًا في الوقت الحالي للتخلص منها بهدف الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تُتيح له قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، لكنه رغم ذلك يبحث عن مهاجم يُعوض به ألكسندر بريجوفيتش المتوقع رحيله خلال الأيام القادمة.

العميد ارتبط بالمهاجم الإماراتي المخضرم، والذي بدوره رحب بارتداء قميص الاتحاد واصفًا الأمر بأنه شرف كبير، وقد رمى الكرة في ملعب ناديه الجزيرة لمنح القرار النهائي في العرض السعودي.

صحيفة مكة أوضحت أن بطل الإمارات وافق على عرض الاتحاد للتعاقد مع مبخوت، لتبقى كلمة الحسم عند الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي وإن كانت ستسير قدمًا حتى إتمام الصفقة أو تتراجع عنها.

يُشار إلى أن مبخوت يعيش حالة من التألق اللافت مؤخرًا، إذ استطاع وضع بصمته على 37 هدفًا خلال 25 مباراة لعبها مع الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي موسم 2020-2021، بإحراز 25 هدفًا وصناعة 12، وهو ما ساهم في تتويج فريقه باللقب الثمين.

واستطاع اللاعب قيادة منتخب الإمارات لتخطي المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سجل خلال مرحلة المجموعات 10 أهداف وصنع واحدًا.