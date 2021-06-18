مبخوت يضع شرطًا وحيدًا لارتداء قميص الاتحاد

اللاعب الإماراتي يُرحب باللعب في الدوري السعودي

ربطت تقارير صحفية متابعة لسوق الانتقالات في السعودية مؤخرًا بين الاتحاد والمهاجم الإماراتي علي مبخوت، وأشارت إلى أن إدارة العميد تُفكر بالتعاقد مع مهاجم الجزيرة لخلافة ألكسندر بريجوفيتش.

الفريق السعودي مازال عالقًا في أزمة ديونه، ويسعى الآن جاهدًا للتخلص منها بهدف الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تُتيح له قيد لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد.

التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، سواء ببيعهم أو إعارتهم أو فسخ عقودهم بالتراضي، هو أيضًا أحد الملفات المهمة على طاولة الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي، وأحد هؤلاء هو المهاجم الصربي الذي لم يُقدم المستوى المأمول منذ انضمامه للفريق قادمًا من باوك اليوناني في يناير 2019.

الاتحاد ينتظر حتى التخلص من بريجوفيتش لبحث التعاقد مع مهاجم أجنبي بديل، ويُعد مبخوت أحد أبرز وأهم الأسماء المرشحة لارتداء قميصه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا، وبعد أيام من الصمت، علق على تلك الأخبار بتأكيده على ترحيبه الكامل بالانضمام للفريق الجداوي، لكنه اشترط شرطًا واحدًا لتحقيق تلك الرغبة وهو موافقة ناديه الإماراتي.

إذ قال في مقطع فيديو نُشر على "سناب شات" "الاتحاد فريق كبير وشرف لي أن ألعب له، لكن الأمر متوقف على موافقة الجزيرة، الكلمة الأخيرة لإدارة النادي في هذا الأمر".

🚨 علي مبخوت :

نادي #الاتحاد كبير وشرف اني العب له ولكن الكلمة الاخيرة هي لادارة نادي الجزيرة . pic.twitter.com/RNB3cLY3Bm — سهم ★ (@1SMi_) June 18, 2021

مبخوت يعيش حالة من التألق اللافت مؤخرًا، إذ استطاع وضع بصمته على 37 هدفًا خلال 25 مباراة لعبها مع الجزيرة في دوري الخليج العربي الإماراتي موسم 2020-2021، بإحراز 25 هدفًا وصناعة 12، وهو ما ساهم في تتويج فريقه باللقب الثمين.

واستطاع اللاعب قيادة منتخب الإمارات لتخطي المرحلة الثانية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إذ سجل خلال مرحلة المجموعات 10 أهداف وصنع واحدًا.