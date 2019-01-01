الجزيرة يختار هولندا مجددًا لمعسكره الصيفي

فخر أبو ظبي سيستعد للموسم القادم في هولندا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قررت إدارة الجزيرة الإماراتي إقامة معسكر الفريق الصيفي استعدادًا للموسم الجديد في هولندا.

وسيكون هذا العام الثالث على التوالي الذي يُقيم النادي خلاله معسكره الصيفي في هولندا، وقد جاء هذا القرار بعدما فاضل الجهازين الفني والإداري بين عدة خيارات.

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وقام أحمد سعيد المشرف على الفريق الأول في الجزيرة بزيارة لهولندا للتأكد من جاهزية المعسكر، والوقوف على مدى الاستفادة المرجوة من المباريات الودية المقرر إقامتها هناك.

وأعلن النادي الملقب بفخر أبو ظبي أن معسكره الصيفي سيبدأ في الـ20 من يوليو القادم وسيستمر حتى الـ10 من أغسطس، وسيخوض الفريق خلاله 5 مباريات ودية.

يُذكر أن الجزيرة أنهى الموسم الأخير من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الخامس بعدما جمع 45 نقطة.