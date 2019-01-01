مدافع الأهلي الشاب أحدث أهداف الوصل في سوق الانتقالات

الوصل ينشط في الميركاتو الصيفي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة البيان الإماراتية عن سعي الوصل للتعاقد مع مدافع شباب الأهلي "عبد العزيز الكعبي".

المدافع صاحب الـ21 عامًا يُعد من أبرز المواهب الدفاعية في الإمارات، وقد خاض 9 مباريات مع فريقه في كأس الخليج العربي الإماراتي خلال الموسم المنقضي، ولعب دورًا مهمًا في تتويجه باللقب.

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وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات بين الوصل وشباب الأهلي جادة، وإن أكدت في نفس الوقت أن موقف المدرب رودولفو أروابارينا وإدارة "الفرسان الحُمر" من رحيل الكعبي لملعب زعبيل مازال غامضًا.

يُذكر أن الوصل الملقب بالإمبراطور كان قد أعلن ضم كلًا من محمد البيرق وويلتون سواريز فيما رحل عنه كايو للعين.