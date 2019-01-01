الجزائر × نيجيريا - نحس يلازم الخضر منذ 29 عامًا والنسور بذكريات 2013

هل يعود محاربو الصحراء من بعيد أم النسور الخضراء تصل للنهائي خارج أرضها كما حدث بعام 2013؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطوة واحدة تفصل أحد منتخبي الجزائر أو نيجيريا عن الوصول لنهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، ليتحقق حلم غائب منذ سنوات.

محاربي الصحراء لم يصلوا لمنصة النهائي القاري منذ عام 1990، والمفارقة أنهم وقتها خطفوا اللقب من النسور الخضراء بالفوز بهدف وحيد.

أما نيجيريا فكان آخر مرة صعدت للنهائي في نسخة جنوب أفريقيا 2013، وحصدت اللقب وقتها على حساب بوركينا فاسو، بالفوز بهدف وحيد.

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر الليلة، يكون الجمهور العربي والأفريقي على الموعد باستاد القاهرة الدولي، لمعرفة أحد أطراف نهائي كان 2019.

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تاريخ المنتخبين معًا في كأس الأمم كبير، واجتمعا في مرحلة خروج المغلوب من قبل كثيرًا، فلمن الغلبة تاريخيًا؟

بشكل عام وفي مختلف البطولات، تقابلت الجزائر مع نيجيريا 19 مرة، فاز النسور الخضراء في تسع مباريات، مقابل سبع لمحاربي الصحراء، بينما حضر التعادل في ثلاثة لقاءات.

بتخصيص الحديث عن الكان، وتحديدًا نصف النهائي، فهناك للفريقين ذكرى بعام 1988، عندما تقابلا وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لتنتهي ضربات الجزاء لصالح نيجيريا بنتيجة 9-8، لكنها خسرت في الأخير اللقب أمام الكاميرون.

أما في النهائيات، فجمع نهائي كأس الأمم بينهما في ثلاثة أعوام؛ 78 و80 و90.

في عام 1978، فاز محاربو الصحراء 1-0، وفي عام 1980 فازت نيجيريا 3-0، وفي عام 1990 خطفت الجزائر اللقب بنتيجة 5-1.

هدف محاربي الصحراء الليلة ليس فقط الوصول للنهائي، بل كذلك الثأر من النيجيريين، حيث لم يتمكنوا من الفوز عليهم في كأس الأمم منذ 29 عامًا، وتحديدًا من 1990، من وقتها تقابلا ثلاث مرات، جميعهم الفوز بهم كان من نصيب النسور الخضراء.