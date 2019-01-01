مبولحي: وصول بلماضي غير مصير الجزائر

مبولحي أفضل حارس في البطولة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شكر رايس وهاب مبولحي، حارس الجزائر، الشعب الجزائري ومدربه جمال بلماضي، مؤكداً سعادته بالانتصار الذي وصفه بالتاريخي بكأس أمم إفريقيا.

وفازت الجزائر على السنغال بهدف نظيف لبغداد بونجاح مساء الجمعة لتحقق لقب أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخ البلاد.

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"عائشة رغم الممات.. مبولحي المحارب الذي يُخلد اسم والدته على قفازه🧤by @GoalAR https://t.co/RqHjGuFQIh — Moments MENA (@momentsmena) July 20, 2019

وقال مبولحي مع "بي إن": "أمر رائع، هو انتصار لشعب بأكمله، نحن سعداء للغاية، على مدار البطولة قاتلنا كرجال وأثبتنا قيمتنا".

وأضاف: "الرب كافيء الجزائر على المجهودات، مرينا بمرحلة صعبة في الماضي، ولكن وصول بلماضي، الذي أعتبره أخ أكبر، غير الأمور".

وختم: "نريد شكر الجميع والشعب بأكمله، وغداً عندما نصل الجزائر سندرك حجم الإنجاز الذي قمنا به".

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وينتظر أن يحط المنتخب الجزائري الرحال في العاصمة الجزائر مساء السبت، وسيكون في استقباله الآلاف من الجمهور الذي احتفل للساعات الأولى بالانتصار.