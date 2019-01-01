مبولحي أفضل حارس وبن ناصر الأفضل - جوائز أمم إفريقيا الفردية

تعرف على جوائز أمم إفريقيا الفردية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق منتخب الجزائر لقب كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة.

وحصل المهاجم النيجيري أوديون إيجالو، على لقب هداف البطولة، بعدما نجح في تصدر قائمة الهدافين برصيد 5 نقاط، متفوقًا على ساديو ماني لاعب السنغال بفارق هدفين.

واختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، رايس مبولحي، حارس مرمى الجزائر، كأفضل حارس مرمى في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتم اختيار إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط منتخب الجزائر، كأفضل لاعب، وأفضل لاعب واعد في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وحصل منتخب السنغال على جائزة اللعب النظيف في بطولة كأس الأمم الإفريقية.