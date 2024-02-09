فيديو | علي البليهي يسخر من النصر بتعليق صادم!

مدافع الهلال يواصل مسلسل استفزاز النصراويين

واصل علي البليهي مدافع نادي الهلال السخرية من نادي النصر، بعدما أطلق تعليقًا صادمًا بعد التتويج ببطولة كأس موسم الرياض!

وتوج الهلال ببطولة كأس موسم الرياض، بعدما فاز على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينجدوم أرينا، ليحسم اللقب لصالحه.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لعلي البليهي مع أحد الجماهير، والذي كان يسأله عن رأيه في المباراة، ليرد مدافع الهلال بتصريح ساخر.

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وقال علي البليهي للمشجع: "المباراة كانت تمرين في ملعبنا الجديد"، في إشارة إلى أن الهلال لم يجد معاناة في تحقيق الفوز على النصر.

وكان الهلال قد حقق الفوز في مباراته الأولى بكأس موسم الرياض على إنتر ميامي الأمريكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يفوز على النصر ليحصل على 6 نقاط ويتوج باللقب.