بعد الجدل الجماهيري والاستياء .. إبراهيم المهيدب يرد على اختلاق "مسؤولين هلاليين" لإدارة النصر

هل مجلس إدارة النصر مخترق؟

بطريقة غير مباشرة، رد إبراهيم المهيدب؛ رئيس نادي النصر السعودي "المؤسسة غير الربحية"، على الجدل الدائر خلال اليومين الماضيين بشأن الأجواء داخل مجلس الإدارة ومزاعم اختراقه من بعض المنتمين لنادي الهلال.

خلال اليومين الماضيين، خرجت حملات جماهيرية نصراوية ضد رائد إسماعيل؛ المدير التنفيذي للعالمي، طلبًا لرحيله بداعي عدم لعب دور مؤثر لصالح الفريق، بل إنه "يحجم" من دور رئيس النادي وفقط.

على الجانب الآخر، انتشرت تغريدات من حساب يحمل نفس اسم عضو مجلس إدارة النصر "مرام الجهني"، بها بعض التهكم على العالمي والعنصرية لصالح الهلال، دون تأكيد واضح ما إذا كان الحساب يخص الأخيرة أم لا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كل هذا الجدل حسمه المهيدب بطريقة غير مباشرة، بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، في إطار تعليقه على تعادل الفريق الليلة في أولى وديات معسكر البرتغال أمام لوليتانو البرتغالي (1-1)..

المهيدب كتب: "اليوم أولى مباريات الفريق الودية، وبالتأكيد الهدف منها كشف الأخطاء ورفع المعدل اللياقي وبدون أي أهمية لنتيجة المباريات وبالتوفيق لنجومنا".

وأضاف: "وقريبًا يتم إكمال بعض العناصر التي يحتاجها الجهاز الفني وستعلن عبر (حساب النادي".

ثم أسقط رئيس العالمي على جدل "مخترقي النادي من الهلاليين"، فواصل متحدثًا عن الأجواء داخل النصر: "أطمئن جمهور الشمس بيئة العمل في النادي هي الأفضل، لا يوجد أي عمل بدون عقبات والإدارة تعمل طوال الوقت لترتقي لتطلعاتكم".

يذكر أن المهيدب تم تنصيبه رئيسًا للعالمي في أواخر يونيو الماضي بالتزكية، إذ لم يترشح أي منافس له في الانتخابات.