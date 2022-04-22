التنحي عن الشارة أو التفجير .. تصعيد مخيف من مجهول لهاري ماجواير!

تم إخبار هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد أن القنابل ستنفجر في منزل عائلته ما لم يتنح كقائد للنادي.

وكان المتحدث باسم مانشستر يونايتد قد أعلن عن إبلاغ المدافع الإنجليزي للشرطة عن وجود قنبلة في بيته بعد وجود تهديد موجه له.

لكن يبدو أن التطورات تتصاعد في هذا الصدد، فتم إرسال ضباط شرطة متخصصون بالمتفجرات إلى العقار، لكن لم يتم العثور على شيء.

وذكرت صحيفة "الميرور" أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد تم إخباره أن عليه التنازل عن شارة القيادة وإلا سيفجرون منزله.

وتعرض المدافع لانتقادات بسبب أدائه هذا الموسم خلال مشاركاته مع مانشستر يونايتد، كما يهاجم بشدة في وسائل الإعلام والصحف.

ومن المعلوم أن ماجواير وعائلته أصيبوا بالصدمة جراء المحنة التي جاءت بعد ساعات فقط من انتهاء المباراة ضد ليفربول.

كما تحدث مدربه الحالي في الفريق رالف رانجنيك معبرًا عن دعمه له حيث قال: "هذه علامة سيئة أخرى للعالم المجنون الذي نعيش فيه. من الواضح أنني أشعر بالأسف الشديد لهاري لأنه مر بتلك التجربة الرهيبة، لكنه يعلم أننا جميعًا خلفه، النادي، واللاعبين، زملائه في الفريق".

وأخبر المدافع الإنجليزي زملائه أنه لا ينوي مغادرة أولد ترافورد، ومن المتوقع أن يقود فريقه في أرض الملعب حيث سيواجهون آرسنال في الجولة المقبلة من بطولة الدوري.

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