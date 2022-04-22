لابورتا يخرج بمفاجأة جديدة في صفقة ليفاندوفسكي

منح جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، الأمل لجماهير الفريق بخصوص التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

النجم البولندي ظهر مؤخرًا كأحد أهم أهداف النادي الكتالوني، بسبب تعثر مفاوضات توقيعه على عقد جديد مع النادي الألماني.

ومع دخول اللاعب في العقد الأخير من عقده، تتزايد احتمالات رحيله عن صفوف بايرن من أجل خوض تجربة جديدة.

ورغم ما أكده يوليان ناجلسمان مدرب الفريق عن بقاء ليفاندوفسكي، خرج لابورتا بتطور جديد يقلب الأمور تمامًا.

وجاء ذلك خلال حديثه مع مشجع استوقفه لالتقاط صورة تذكارية معه، حيث سأله عن صفقة التعاقد مع المهاجم المخضرم.

Barcelona president Joan Laporta when asked about Lewandowski: “Robert Lewandowski? This one is more likely to come…”. 🇵🇱 #FCB



Here’s video via @angelgarciacg_ ⤵️

pic.twitter.com/jirDc5kQrj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2022

وقال لابورتا ردًا على هذا السؤال:"روبرت ليفاندوفسكي؟ هذه إحدى الصفقات التي قد تحدث وربما ينضم لنا".

ويأتي مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليعيد برشلونة للصورة من جديد بعد ما قاله ناجلسمان عن بقاء اللاعب.

يذكر أن ليفاندوفسكي البالغ من العمر 33 سنة سجل 47 هدفًا وصنع 6 في 42 مباراة لعبها بكل البطولات هذا الموسم.

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