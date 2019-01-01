التعاون يُسدد مستحقات الهلال في صفقة عبدالمجيد السواط

كان يونيو 2017 قد شهد تعاقد إدارة نادي التعاون مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالهلال

ماجد جزر

أنهت إدارة نادي التعاون السعودي مستحقات انتقال اللاعب عبدالمجيد السواط من الهلال إلى سكري القصيم بعد فترة طويلة.

وكانت غرفة فض المنازعات قد أصدرت حكمًا بقضاء حصول نادي الهلال على مبلغ مليون ريال نظير انتقال السواط إلى صفوف التعاون.

ويأتي هذا المبلغ من التعاون على خلفية انتقال اللاعب إلى السكري خلال الموسم قبل الماضي.

وكان يونيو 2017 قد شهد تعاقد إدارة نادي التعاون مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالهلال عبدالمجيد السواط لـ3 مواسم.

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يُذكر أن السواط كان قد غاب عن المشاركة مع التعاون خلال الموسم الماضي، وحاول نادي الشباب التعاقد معه إلا أن المفاوضات لم تتم.