اشتباك بالأيدي بين لاعب النصر وزميله بالمنتخب المغربي

الأزمة لم تنتهي هنا بل دخل كلاهما في مشاجرة بالأيدي

ماجد جزر

يبدو أن الأزمات ترفض مغادرة المنتخب المغربي خلال الفترة الأخيرة، فبعد الأزمة الكبيرة التي شهدتها الكرة المغربية بخصوص مهاجم النصر السعودي الحالي عبدالرزاق حمد الله، جاء الدور هذه المرة على زميله بالفريق نور الدين أمرابط.

تقارير صحفية مغربية قالت أن أمرابط الذي تولي شارة قيادة أسود الاطلسي في ودية الجابون قد دخل في مشاجرة بالأيدي مع اللاعب فيصل فجر زميله بالمنتخب.

صحيفة "المغرب اليوم" قالت أن محترف النصر رفض قبول إصرار فجر على تسديد كل الكرات الثابتة، حتى نشب خلاف بينهما على أرضية ملعب وجدة لكن سرعان ما تم تجاوزه بتدخل من المدرب.

الأزمة لم تنتهي هنا بل دخل كلاهما في مشاجرة بالأيدي عقب نهاية المباراة، وبالتحديد في غرف خلع الملابس بحسب ما ذكرت الصحيفة.

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الأمر يعود بالذكرى إلى الأزمة التي نشبت بين حمد الله وفجر قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث منع فجر مواطنه حمد الله، من تسديد ركلة جزاء قبل أمم إفريقيا 2019، وكان من بين أسباب مغادرته لمعسكر المنتخب المغربي.

يُذكر أن العديد من الجماهير المغربية كانت قد طالبت المدير الفني الحالي وحيد خليلهودزيتش بإعادة حمد الله إلى أسود الأطلسي في ظل تقارير تتحدث عن رفض اللاعب التواجد رفقة منتخب للاده.