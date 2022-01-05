التعاون مستمر.. صفقة تبادلية ضخمة تُطبخ بين برشلونة ومانشستر سيتي

لن يتوقف التعاون بين برشلونة ومانشستر سيتي هذا الشتاء على صفقة انضمام فيران توريس إلى البلوجرانا، إذ تُطبخ في هذه الأثناء صفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الناديين.

ويتمتع برشلونة وسيتي عمومًا بعلاقة جيدة للغاية من الناحية الإدارية سهّلت كثيرًا من المفاوضات بينهما حول توريس، وقد تتسبب في ضربة ضخمة أخرى بالميركاتو الشتوي.

نجم الخفافيش وصل إلى كامب نو نظير 55 مليون يورو، ورغم المعاناة في قيده، برشلونة يبحث الآن عن دعم دفاعي، ومانشستر سيتي هو بوابة ذلك.

ما هي الصفقة التبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي؟

شبكة إل ناسيونال أشارت إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع إمريك لابورت لدعم دفاعاته الهزيلة، وسيتي مبدئيًا لا يمانع الفكرة.

لكن إدارة النادي الإنجليزي تود أن تتحصل في المقابل إما على مقابل مادي كبير، أوعلى توقيع أحد أهم لاعبي برشلونة، وهو فرينكي دي يونج، لتتم الصفقة حينها بصيغة تبادلية.

فكرة المبادلة تجذب كثيرًا بيب جوارديولا، الذي يُعيد من كبار معجبي دي يونج، والذي لا يعيش أفضل أيامه داخل برشلونة مؤخرًا.

لماذا تبدو مبادلة دي يونج بلابورت صعبة حاليًا؟

في الوقت نفسه، يظهر دي يونج كالعائق الأكبر أمام إتمام هذه المبادلة إن تم الاتفاق بين الناديين، والسبب في ذلك رغبته بالاستمرار بكامب نو.

ورغم الفترة العصيبة، يؤمن دي يونج أن مستقبله في برشلونة وليس في أي نادٍ آخر، رغم إغراء فكرة اللعب مع جوارديولا عمومًا.

لذلك، إن أراد برشلونة التعاقد مع لابورت، سيكون أمامه خيار دفع الأموال، وهو المستحيل عمليًا حاليًا في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.

لماذا يرغب برشلونة في ضم لابورت؟

برشلونة يعاني دفاعيًا بشدة في ظل تقدم جيرارد بيكيه بالعمر وتواضع مستويات الثنائي كليمون لونجليه وصامويل أومتيتي.

الرغبة حاليًا هي التخلص من الثنائي الفرنسي، وجلب لابورت ليزامل المتألق رونالد أراوخو، ويكون إيريك جارسيا وأوسكار مينجويزا على دكة البدلاء.

ويمتلك لابورت خبرة طويلة في الملاعب الإسبانية بعد تألقه مع أتلتيك بيلباو سابقًا، وهو ما يجعله هدفًا مغريًا للغاية للبرسا.

هذا إلى جانب أن المدافع صاحب الـ27 عامًا خرج عمليًا من حسابات بيب جوارديولا في الفترة الأخيرة وسيرحل على الأرجح بالصيف المقبل.

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