كامبيلوس يصل السعودية ويكشف أسباب تعاقده مع التعاون

المدرب البرتغالي سيبدأ عمله مع سكري القصيم

وصل فيتور كامبيلوس المدير الفني الجديد لفريق التعاون السعودية فجر اليوم السبت ليبدأ مهام عمله مع الفريق بدءً من مواجهة الفيحاء يوم الجمعة القادم في ختام مرحلة الذهاب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين .

وكانت إدارة نادي سكري القصيم قد أعلنت إقالة المدرب باولو سيرجيو لتراجع الأداء والنتائج، وفيما كان الحديث يدور حول عدد من الأسماء أبرزها المدرب السابق بيدرو إيمانويل، إلا أن النهاية كانت بالتعاقد مع كامبيلوس الذي سبق أن عمل مساعدًا لأنطونيو أوليفيرا في تدريب الاتحاد والاتفاق.

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الحساب الرسمي للتعاون على تويتر أكد وصول المدرب البرتغالي السعودية فجر اليوم ونشر عدة صور له في المطار، وقد كان في استقباله عضو إدارة الاحتراف أحمد الأحمد وعضو العلاقات العامة بالنادي عمر السماعيل.

ونشرت صحيفة الاقتصادية السعودية تصريحات لكامبيلوس كشف خلالها أسباب تعاقده مع التعاون، بقوله "سنبدأ الشهر المقبل مشوارًا مهمًا في دوري أبطال آسيا، إنه تحدٍ مثير خاصة في ظل منافسة أقوى الأندية في المنطقة".

أضاف "حرصت خلال الأيام الماضية على جمع معلومات عن التعاون، الذي سبق أن تولى تدريبه عديد من المدربين البرتغاليين بداية من جوزيه جوميز، بيدرو إيمانويل، وباولو سيرجيو".

"العودة من جديد إلى السعودية مدربًا رئيسيًا بعد أن سبق لي معاونة أنطونيو أوليفيرا، في الاتحاد والاتفاق، بمثابة تجربة جيدة على الصعيد الشخصي. سأبدأ الآن مرحلة جديدة حتى نهاية الموسم ومن ثم هناك أفضلية التجديد لموسم آخر، والشيء الجيد أن النادي لديه الشروط المطلوبة لتنفيذ مشروع جيد خلال المرحلة المقبلة".

يُذكر أن انطلاقة التعاون في دوري أبطال آسيا ستكون أمام الشارقة في المباراة الأولى من دور المجموعات يوم 11 فبراير القادم في الإمارات، وتضم المجموعة كذلك الدحيل القطري وبيروزي الإيراني.