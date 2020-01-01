الشباب يقتحم سباق أندية الدوري السعودي للتعاقد مع إيفر بانيجا

من يظفر بصانع الألعاب الأرجنتيني؟

اقتحم الشباب السعودي سباق أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للتعاقد مع إيفر بانيجا لاعب وسط إشبيلية الإسباني.

الفريق السعودي يستعد لمواجهة الشرطة العراقي في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم الإثنين القادم، وبعد 5 أيام سيواجه الهلال في آخر جولات مرحلة الذهاب من الدوري السعودي.

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ذلك الأسبوع المهم على أرض الملعب لم يمنع الإدارة من مواصلة السعي لدعم الصفوف في سوق الانتقالات الشتوي، وقد وجهت بوصلتها الآن نحو بانيجا المطلوب من عدة أندية سعودية.

إذ يتحدث الإعلام عن رغبة الأهلي والهلال في التعاقد معه استغلالًا لأن عقده مع النادي الإسباني ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا نية لتجديده كما يبدو.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تقديم الشباب عرضًا رسميًا للتعاقد مع بانيجا لمدة موسمين قادمين، لكن دون أن تصل للتفاصيل المالية الخاصة بهذا العرض.

صاحب الـ31 عامًا شارك مع منتخب بلاده في كأس العالم 2018 وترغب إدارة الليوث في التعاقد معه ليكون المعوض الأفضل لمواطنه كريستيان جوانكا الذي طلب المدرب جارسيا التخلي عنه لعدم الاقتناع بمستواه.

الشباب كان قد ضم جوانكا خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي بعد تألقه الملفت مع الاتفاق ومنافسته على لقب هداف الموسم في الدوري السعودي، لكنه لم يُقدم المردود المأمول ولذا تتجه الأمور نحو فسخ عقده بالتراضي خلال الأيام القليلة القادمة، إلا لو فشل النادي في توفير البديل المناسب قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي.

الشباب كان قد حسم عمليًا مواجهة دور الـ8 في البطولة العربية بانتصاره ذهابًا على الشرطة 6-0، ويتواجد الفريق في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.