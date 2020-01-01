التعاون يُعلن ملعبه "المحايد" في مواجهة برسبوليس ضمن دوري أبطال آسيا

الفرق الإيرانية لا تلعب على ملاعبها في دوري أبطال آسيا

أعلن نادي التعاون السعودي عن ملعبه المحايد في مواجهة يرسبوليس الإيراني ضمن دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ، والتي ستقام في السابع من إبريل القادم.

وكان الاتحاد الآسيوي قد جدد قراره بمنع الفرق الإيرانية من اللعب على ملاعبها نظرًا للظروف الأمنية الصعبة في البلاد وتحذير عدة سفارات مواطنيها بعدم التوجه لإيران.

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وأقيمت مباراتي تصفيات دوري أبطال آسيا التمهيدية لفريقي الاستقلال وشاهر خودرو في الإمارات يوم السبت الماضي، وقد كان مجدولًا لعبهما في إيران قبل قرار الاتحاد الآسيوي الجديد والذي واجه احتجاجًا شديد اللهجة من الجانب الإيراني وتهديدًا بالانسحاب من البطولة.

وتُشارك 4 أندية إيرانية في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا هي الاستقلال وشاهر خودرو وبيرسبوليس وسيباهان أصفهان، وسيختار كل منهم ملعبه المحايد قبل كل مباراة على أرضه في البطولة.

التعاون أعلن في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه اختار الكويت لاحتضان مباراته البيتية مع بيرسبوليس الإيراني، موضحًا أن المباراة ستقام على ملعب الكويت الكويتي في إبريل القادم وموجهًا شكره وتقديره للأشفاء في الكويت لتعاملهم وتفاعلهم الرائع.

يُشار لأن التعاون سيلعب لأول مرة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وقد أوقعته القرعة ضمن المجموعة الثالثة بجانب الشارقة والدحيل وبيرسبوليس.

وسيفتتح نادي سكري القصيم مشواره بمواجهة بطل دوري الخليج العربي الإماراتي في 11 فبراير المقبل على استاد الشارقة بالإمارات.