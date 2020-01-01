3 أسماء في قائمة المرشحين لتدريب التعاون

التعاون يواجه النصر مساء اليوم في كأس السوبر السعودي

رغم انشغال الجميع في التعاون بمباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر، والتي ستُقام مساء اليوم السبت في جدة، إلا أن ملعب المدرب الجديد للفريق ينال حيزًا من تفكير وعمل الإدارة الراغبة في حسمه تمامًا عقب مواجهة حامل لقب الدوري السعودي للموسم الماضي.

وكان نادي سكري القصيم قد أعلن إقالة مدربه باولو سيرجيو بعد الخسارة أمام الاتفاق في الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدف دون رد.

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وقد عينت الإدارة المدرب السعودي عبد الله عسيري بصورة مؤقتة حتى التعاقد مع المدرب الأجنبي المنشود، وسيقود المدرب مباراة الليلة أمام النصر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هناك 3 أسماء ضمن قائمة المرشحين لتدريب التعاون، الأبرز والخيار الأول هو البرتغالي روي ألميدا مدرب كان الفرنسي السابق، والخيار البديل هو ماركو نيكوليتش المدرب السابق لفريق فيديوتون المجري، فيما لم تستطع الصحيفة الوصول للاسم الثالث.

وحُددت الساعة الثامنة والربع موعدًا لانطلاق صافرة البداية للمباراة التي ستجمع بين النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019.

وتُوج النصر ببطولة الدوري السعودي للموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال امتدت حتى الجولة الأخيرة، فيما نجح التعاون في تتويج موسمه الرائع بالفوز على الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد.