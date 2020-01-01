التعادل يحسم ديربي العاصمة بين روما ولاتسيو

نفس نتيجة مباراة الدور الأول

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ديربي العاصمة الإيطالية بين روما ولاتسيو في الجولة الـ 21 من السيري آ.

بعد 26 دقيقة من مجريات الشوط الأول نجح إدين دجيكو، في افتتاح التسجيل بكرة رأسية بعد عرضية من الجانب الأيسر نفذها كريستانتي.

وفي الدقيقة 34 جاء الرد من أتشيربي لاعب لاتسيو بتسجيل هدف التعادل بعد ارتباك دفاعي من لاعبي روما، ليقابل أتشيربي الكرة برأسية في الشباك.

الشوط الثاني، كان روما أكثر خطورة وهدد مرمى لاتسيو في أكثر من فرصة دون أن تهتز الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني، أهدر جوردان فيريتو لاعب روما فرصة تسجيل هدف محقق بعد تسديدة قوية داخل منطقة جزاء لاتسيو ولكن الكرة تمر بجوار المرمى.

ومن المنتظر أن يلعب روما أمام ساسولو في الجولة القادمة من الدوري، بينما سيواجه لاتسيو نظيره سبال.

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وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين تألق حارس لاتسيو، ومنع دجيكو من تسجيل الهدف الثاني ببراعة لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو إلى النقطة 46 في المركز الثاني ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما وصل روما إلى النقطة 36 في المركز الرابع.