التضحية بمشاركة ديمبيلي توفر لبرشلونة مليون ونصف يورو

لم يشارك الفرنسي عثمان ديمبيلي أساسيًا مع برشلونة ضد فياريال في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، كما لم يلعب أيضًا في الجولة قبل الأخيرة من "لا ليجا" ضد خيتافي.

وعلى الرغم من أن ديمبيلي كان لاعبًا أساسيًا في خطط تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" منذ فبراير الماضي، إلا أنه قرر إجلاسه على مقاعد البدلاء في نهاية الموسم.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هذا القرار جاء اقتصاديًا في المقام الأول.

والسبب في ذلك أنه إذا لعب ديمبيلي واحدة من تلك المباراتين أساسيًا وشارك في أكثر من نصف الوقت، فإن ذلك سيكلف برشلونة مليون ونصف المليون يورو، لأنه سيخوض المباراة رقم 150 مع النادي، وكانت هناك مكافأة للاعب الفرنسي.

برشلونة وصل إلى خيتافي وهو بحاجة إلى تأمين المركز الثاني في الدوري الإسباني، وكان بحاجة إلى نقطة واحدة، وهي النقطة التي احتاجها صاحب الأرض أيضًا لضمان البقاء في الدوري الإسباني، وفي النهاية، انتهت المباراة بالتعادل دون اتفاق.

وضد فياريال، وبعد أن حسم برشلونة بالفعل المركز الثاني، كان ديمبيلي بديلًا مرة أخرى، وأغلب الظن أنه إذا كانت المباراة هامة، كان من المحتمل أن يشارك الفرنسي أساسيًا.

لكن بما أن برشلونة لا يملك الكثير من المال، فقد تضافرت كل الظروف حتى لا يلعب ديمبيلي، وبالتالي تمكن "البلوجرانا" من توفير 1.5 مليون يورو.

يذكر أن عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو التجديد بين الطرفين مستبعدًا إلى حد كبير حتى الآن.

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