التركي شاكير يقود مباراة الاتحاد والهلال

الهلال سيواجه الاتحاد مساء اليوم

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم اختيار الحكم التركي كونيت شاكير، لقيادة مباراة الكلاسيكو السعودي، بين الهلال والاتحاد، والمقرر له اليوم السبت.

الهلال سيواجه الاتحاد مساء اليوم، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

شاكير تواجد أمس في المملكة العربية السعودية، حيث تولى مهمة حكم الفيديو في لقاء النصر والحزم، والتي انتهت بفوز الحزم.

وفي نفس الإطار يقود الحكم باكاري جاساما مواجهة ناديي الاتفاق والفيصلي، بينما يقود الهولندي سردار كوزسبوك مواجهة الفتح والأهلي.

سالم الدوسري أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

مباراة الهلال أمام الاتحاد، هي الأولى لهما، بعد اللقاء الذي جمعهما في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال صعد إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ربع نهائي البطولة القارية.