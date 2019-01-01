سالم الدوسري أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

في المرتبة الثانية حصل أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري

ماجد جزر

تربع اللاعب السعودي سالم الدوسري لاعب نادي الهلال على قائمة أفضل اللاعبين في دوري أبطال آسيا عن الجولة الماضية، إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر تويتر اختيار سالم الدوسري أفضل لاعب في إياب نصف نهائي البطولة القارية وحصل على تقييم 8.8، بعد الأداء الرائع في مباراة فريقه أمام الاتحاد.

وفي المرتبة الثانية حصل أكرم عفيف لاعب نادي السد القطري على تقييم 8.2 بعد قيادة لتخطي عقبة النصر السعودي في ربع نهائي البطولة.

ثالثًا تواجد اللاعب أندريه كاريلو لاعب نادي الهلال بتقييم 8.2 بعد الأداء الفني المميز مع فريق وتسجيله هدف في مرمى نادي الاتحاد.

المركز الخامس كان من نصيب مهاجم النصر عبدالرزاق حمد الله على الرغم من خروج فريقه من ربع نهائي البطولة بتقيين 7.6.

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حسن الهيدوس نجم نادي السد القطري حل في المركز السادس بتقييم 7.6، حيث سجل هدفًا رئعًا في مرمى النصر السعودي.